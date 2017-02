Negoziati aperti tra Stefanel, Oxy e Attestor

Sono ancora in fase di negoziazione gli accordi tra Stefanel, Oxy e Attestor sull’operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario dell'azienda

Stefanel affida a una nota ufficiale i dettagli dell’operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario che coinvolge Oxy Capital Italia e Attestor Capital in qualità di potenziali investitori. L’azienda risponde, in particolare, alle indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Messaggero e precisa che al momento “non è stato sottoscritto alcun accordo vincolante” e che l’operazione “è ancora in fase di negoziazione”.

Nella nota Stefanel precisa inoltre che qualora l’operazione andasse in porto includerebbe da un lato “l’acquisto da parte del potenziale investitore o società dallo stesso costituita ("Newco") di un consistente ammontare di crediti chirografari vantati dal ceto bancario verso Stefanel alle condizioni e secondo modalità in corso di negoziazione e definizione tra il potenziale investitore e il ceto bancario”; dall’altro “la ricapitalizzazione della società attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari di equity e azioni ordinarie e strumenti partecipati per il tramite della conversione dei crediti bancari ceduti alle medesime condizioni”.

Non ci sarebbero inoltre elementi ostativi al proseguimento delle negoziazioni da parte degli uffici tecnici delle banche creditrici dell’emittente.