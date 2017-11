Neinver, uno dei massimi player europei nel mercato Foc (in Italia ha Vicolungo e Castelguelfo The Style Outlets) presenta a Mapic i suoi progetti in corso, fra nuovi sviluppi 2018-2020 come Alpes The Style Outlets tra Ginevra e Lione, e il restyling dei centri esistenti, fra i quali Vicolungo-Novara

L'attore numero 2 sulla scena europea dei Factory Outlet Centre, la spagnola (di Saragozza) Neinver, presenta a Cannes, nella cornice del Mapic (15-17 novembre), il salone internazionale dell'immobiliare retail, il nuovo sviluppo francese, Alpes The Style Outlets, il suo secondo progetto sul mercato transalpino.

Alpes The Style Outlets aprirà nel 2020. La posizione è al confine con la Svizzera, a metà strada fra Ginevra (25 minuti d'auto) e Lione, con bacino d'attrazione potenziale di 5,3 milioni di utenti. Il centro si potrà raggiungere direttamente dall'autostrada A40, che collega la Svizzera alla Francia, un tratto viario strategico per la connessione tra i due paesi.

Realizzato con lo stile tipico di un villaggio alpino, il nuovo Outlet presenterà al pubblico 90 negozi su complessivi 19.000 mq di gla.

Alpes The Style Outlets si affianca alle altre due prossime aperture firmate The Style Outlets a Praga e ad Amsterdam: il primo, progetto congiunto Neinver-The Prague Outlet, dovrebbe aprire il 26 aprile 2018, una volta completato il progetto di rinnovo (refurbishment): segna l'ingresso di Neinver nella Repubblica Ceca, e sarà a meno di 5 minuti dall'aeroporto di Praga, e a circa 25 minuti dal centro città, abbracciando un bacino d'utenza complessivo di 4,6 milioni di abitanti.

Il progetto praghese si articola in due fasi: una da 20.000 mq di gla, 118 unità di vendita e 2.400 posti auto; la fase 2 porterà lo spazio commerciale a 30.000 mq con complessivi 190 unità. Prague The Style Outlets offrirà anche strutture e servizi come parco giochi, connessione Wi-Fi gratuita, spazi lounge e rimborso Iva.

Amsterdam The Style Outlets, il primo progetto Neinver in Olanda, sarà inaugurato nel 2019: si trova a 10 minuti dall'aeroporto Schiphol, per il quale transitano circa 63 milioni di passeggeri all'anno, e a 90 minuti d'auto da Amsterdam (12 milioni di residenti). Svilupperà 18.000 mq di gla di spazio retail, metà dei quali già assegnati, e 115 negozi. Altri 1.000 mq saranno adibiti all'allestimento e alla realizzazione di area ricreativa, punti ristoro con dehors, vialetti pedonali, verde pubblico e una zona dedicata ai bambini.

Espansione e remodelling

Non manca il lavoro nemmeno sul fronte restyling e ampliamenti. In Germania è partita la seconda fase di Halle Leipzig The Style Outlets, che aggiungerà 7.000 mq di gla e 40 punti di vendita all'attuale superficie (11.700 mq, 50 unità).

In Polonia, sarà rinnovato Factory Krakov, che aggiungerà 8 nuovi punti ristoro, 177 posti a sedere, e un rinnovato design degli interni.

In Italia, Neinver ha Vicolungo The Style Outlets, un Foc già ampliato due volte. Il centro, che attinge da un bacino d'utenza teorico massimo di 11,4 milioni di persone, è a soli 30 minuti d'auto da Milano e da Malpensa, e solo poco più distante da Torino.

Tornando un attimo al paese natio di Neinver, la Spagna, Neinver riaggiornerà anche il Fashion Outlets Barakaldo, aperto nel 2004.