Nel 2016 i centri Outlet gestiti da Neinver in 6 paesi europei (Italia compresa) hanno messo a segno nel complesso buoni incrementi dal punto di vista delle vendite e dei visitatori: le prime sono aumentate di quasi il 10% (like-for-like) salendo a 1,183 miliardi di euro, mentre il numero di visitatori ha superato i 50,2 milioni registrando un +8%.

Il tasso di "occupancy" (locazione globale) ha raggiunto il 96%, un dato sicuramente positivo.

Vicolungo uno dei tre migliori centri outlet europei

Fra i marchi presenti nei The Style Outlets ricordiamo Adidas, Armani, Calvin Klein, El Ganso, Harmont & Blaine, Missoni, Nike, The Kooples, Tommy Hilfiger, VF Group (Timberland, Vans, Wrangler).

In Italia, dove Neinver è presente con Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets, le performance si sono mantenute positive, con vendite like-for-like pari a +2,5% e un incremento nel numero di visitatori (6,5 milioni nel 2016) del 2%.

Secondo lo studio Ecostra, i marchi internazionali presenti nei centri di Neinver hanno definito Vicolungo The Style Outlets uno dei tre migliori outlet centre d'Europa.

L'incremento più consistente si è registrato in Francia, dove le vendite segnano +18% e il flusso di visitatori (1,7 milioni di persone) è aumentato del 16%.

In Polonia, i centri con a marchio Factory chiudono il 2016 con vendite a +14%, e 15 milioni di visitatori accolti, +10% rispetto al 2015.

Buoni i risultati anche in Portogallo dove le vendite sono aumentate (+11% e +5% i visitatori: 4,4 milioni di persone) anche grazie al turismo dello shopping e a nuovi servizi introdotti nel 2016, fra i quali il trasporto gratuito in autobus fino alla città di Oporto.

Il vicino e contiguo mercato spagnolo ha confermato performance altrettanto positive: vendite medie a +10,5% e 18,5 milioni di visitatori, +10% rispetto al 2015. Questi dati non includono Viladecans The Style Outlets, aperto a Barcellona in ottobre 2016, un centro da 80 milioni di euro (fatturato), sviluppato in joint venture tra Neinver e Tiaa: Viladecans ha chiuso il 2016 con oltre 800.000 visitatori.

In Germania, le vendite sono aumentate di oltre il 6%: i centri tedeschi hanno totalizzato 4 milioni di visitatori, +3% rispetto al 2015. I dati relativi alla Germania non includono Halle Leipzig The Style Outlets, il primo centro outlet della Germania centrale: inaugurato nell'aprile 2016 e gestito da Neinver dopo l'avvio di una partnership con Itg Immobilien Treuhand GmbH, Halle Leipzig ha accolto 930.000 visitatori durante i primi mesi di attività.