Novacoop entra nel mercato del gas e dell’energia

Annunciato in primavera, è ora realtà l’ingresso di Nova Coop, cooperativa piemontese della GDO, nel mercato dell’energia e del gas, con la Novaaeg Spa, progetto realizzatosi in relazione alla crescente richiesta dei soci della cooperativa di poter realizzare risparmio anche negli ambiti delle utenze domestiche e realizzatosi anche attraverso l'acquisizione di un ramo della storica cooperativa di Ivrea Aeg, attiva dal 1901 in questi mercati. Novaaeg quindi, con un portafoglio preesistente e consolidato, consente a Nova Coop di arricchire gli ambiti di azione della cooperativa: dopo i farmaci, la telefonia e i carburanti, si apre un nuovo fronte di servizi in un ambito di spesa importante per le famiglie, alla vigilia della totale liberalizzazione del mercato delle forniture prevista per il 2018.

“Il mercato del gas e dell'energia elettrica - afferma Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop - è oggi affollato di offerte commerciali. Con NovaAeg siamo in grado di offrire ai nostri soci e clienti una proposta chiara, trasparente e certamente molto conveniente, basata su un rapporto diretto e personalizzato con la nostra rete vendita, con i presidi soci, con persone conosciute e affidabili. Un’autentica offerta cooperativa”.

Novaaeg ha come obiettivo primario la crescita nel mercato retail privilegiando il rapporto con i propri soci e clienti ma è già fornitrice di imprese della grande distribuzione, industrie, istituti bancari e di diversi Enti Pubblici. La società è già presente con forniture di gas metano ed energia elettrica in ben 92 province, con 83.000 punti di consegna, oltre 2.000.000.000 di kilowatt/ora e 96 milioni di metri cubi di metano; inoltre è un'impresa “verde” certificata “Future Friendly” marchio che ne autentica il sistema di tracciabilità dell'energia che deriva da fonte rinnovabile, che rappresenta già oggi una quota superiore al 50% della vendita totale.

L’offerta di Novaaeg è rivolta innanzitutto alle aree di presenza storica della cooperativa ma vale su tutto il territorio nazionale ed è aperta a tutti, con tariffe riservate ai soci Nova Coop ridotte fino al 14% rispetto all'offerta del servizio di maggior tutela. La cooperativa mette a disposizione del cliente la propria rete vendita capillarmente presente sul territorio Piemontese con più di 60 negozi, dando l’opportunità di un contatto diretto tra il fornitore e l’utente cercando in tal modo di contribuire a portare maggior trasparenza in un mercato in cui sul versante dell'offerta spesso i tratti di opacità sono prevalenti.

La campagna di lancio riservata ai soci di Nova Coop - attiva fino al 31 marzo 2017 - si presenta con una offerta conveniente con margini di risparmio rispetto al prezzo (già calmierato) del mercato di maggior tutela, cioè quello regolato dall'Autorità per l’energia, cui aderisce attualmente il 70% delle famiglie italiane. Per i soci della cooperativa, a fronte della sottoscrizione di un contratto “dual” (di luce e gas) è previsto uno sconto fino al 14%.

Anche le modalità per aderire alle offerte sono molto semplici: Novaaeg si fa carico, senza spese accessorie, di espletare tutte le partite burocratiche necessarie al passaggio di gestione. L'utente che intende usufruirne deve solo recarsi al punto vendita di Nova Coop, portando con sé una bolletta recente di luce e di gas, il codice IBAN per la domiciliazione e, se socio, la tessera.