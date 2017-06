Nuovi progetti in Germania per P3

L'azienda sta avviando due progetti di riqualificazione in Germania. Il primo a Kamen, il secondo a Bedburg. I lavori amplieranno i Parchi già esistenti

P3, specializzata in acquisizione, sviluppo e gestione di immobili logistici in Europa, sta avviando due progetti in Germania potenziando la sua presenza nel Paese. Il primo sarà sviluppato su un terreno, di recente acquisizione, di oltre 78,000 mq adiacente al Parco P3 Kamen, nel quale, dopo la demolizione dei vecchi edifici attualmente presenti, si procederà alla costruzione di un moderno magazzino di 44.000 mq, che rappresenta la prima fase del programma di riqualificazione. Il progetto comprenderà gli interi 24 ettari del Parco. Il completamento della prima fase dei lavori è in programma per marzo 2018.

Jürgen Diehl, Managing Director di P3 in Germania, afferma: "Questo progetto ci consente di espandere il nostro parco logistico di un terzo, per un totale di 153,000 mq di spazi logistici. Data la scarsa disponibilità di nuovo terreno, riqualificare gli spazi esistenti e ridurre di conseguenza l’impatto negativo sull’ambiente, grazie a costruzioni sostenibili dal punto di vista energetico, mi sembra la scelta più saggia, anche in un’ottica di contenimento di costi”.

Al tempo stesso la società sta lavorando ai lavori all’interno del Parco di Bedburg nel quale sono stati portati a termine i primi step del progetto di riqualificazione della struttura e consegnati 20.000 mq di spazi logistici al cliente NEX Logistics Europe GmbH, sussidiaria di Nippon Express, azienda che offre soluzioni logistiche a livello globale, fornisce servizi logistici per Epson ed è cliente P3 dal 2009.

Anche in questo caso si procederà alla demolizione degli spazi sgombri e alla costruzione dei

successivi 20.000 mq, anche questi occupati da NEX. Il via ufficiale è previsto per metà giugno. I lavori dovrebbero essere completati entro il 1 ottobre. In seguito, P3 darà inizio alla terza e ultima fase che comprenderà un’espansione di 25.000 mq di spazi logistici. La conclusione dell’intero progetto è prevista per l’estate 2018. In conclusione, il parco logistico di Bedburg comprenderà un totale di 65.000 mq, diventando il secondo asset più importante per estensione nel portfolio tedesco di P3. L’edificio sarà certificato secondo gli standard Gold del Dgnb (German Sustainable Building Association).