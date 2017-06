Olio Sagra va in tv con un racconto familiare

Continua il rilancio dell'immagine a trecentosessanta gradi

Il nuovo concept di comunicazione era già stato lanciato a fine 2016 con un parallelo restyling grafico della gamma. Ora, olio Sagra porta lo spot della campagna digital anche in televisione dal 25 giugno per tre settimane sulle reti Mediaset e Sky.

Lo storytelling della pubblicità ruota tutto intorno al gioco di parole con il marchio Sagra, presentato anche nel significato di "sacra" in abbinamento a valori come l'amicizia, la maternità, ma anche a situazioni più quotidiane e meno impegnate come la pennichella pomeridiana.

Per il proprio brand Gruppo Salov sceglie dunque un tone of voice dal sapore rassicurante, con ambientazione familiare e tradizionale. In abbinamento lanciato anche il concorso #OgniCosaèSagra. L’operazione promozionale valida fino al 5 settembre mette in palio diversi premi per gli utenti che condivideranno sul nuovo sito web www.sagra.it i loro momenti “sacri” o un istante buffo della giornata.