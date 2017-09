Original Marines si allea con Barbie

Un progetto articolato che prevede una capsule collection di abbigliamento dedicata alle bambine e apposite attività di engagement

Il mondo toys si unisce a quello del fashion nella nuova collaborazione tra Original Marines e Mattel incentrata sul brand Barbie. Il marchio di abbigliamento ha realizzato una capsule collection dedicata alle bambine tra i 2 e i 12 anni e prodotta anche in versione small size per il guardaroba della bambola.

La comunicazione legata al progetto invita infatti a vestire la Barbie proprio come la sua proprietaria (viceversa, il rischio di epic fail sarebbe stato dietro l'angolo). Utilizzati allo scopo i canali digitali e della stampa sul Barbie Magazine e Barbie Fantasy di novembre. Per il lancio della collezione, inoltre, sono previste dal 1° al 9 novembre attività in store.

“Siamo molto orgogliosi di presentare la capsule collection Barbie e il progetto speciale che vede per la prima volta un brand di abbigliamento realizzare le proposte per target così differenti ma allo stesso tempo così uguali, ovvero creare lo stesso look da bambina replicato per Barbie", sottolinea Antonio Di Vincenzo, vicepresidente di Imap Export, società che detiene il marchio Original Marines.