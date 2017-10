Orogel: una nuova identità visiva per i 50 anni

Il marchio dell'alimentare rinnova la veste grafica con un restyling mirato all'aumento di visibilità

In occasione del 50esimo anniversario Orogel si regala una nuova identità visiva. Ideato dall’agenzia Goodmind, il restyling delle confezioni prende le mosse dai capisaldi della grafica del brand a partire dai colori che da sempre lo caratterizzano e che nella nuova veste identificano in maniera ancora più netta le diverse linee: giallo per I Vegetali, azzurro per Il Benessere, arancione per La Cucina Italiana.

Particolare attenzione è stata posta sulla linea benessere Orogel allo scopo di esaltare la comunicazione dei principi nutritivi che la caratterizzano e, proprio in tale ottica, i prodotti sono stati razionalizzati in sub-brand che valorizzano le specificità dei prodotti (Vegetariani, Verdurì, Virtù di Zuppa, Contorno Più e Mini Burger). Ampio spazio, infine, resta dedicato ai valori nutrizionali per porzione, che il consumatore può consultare nella parte inferiore della confezione.

“Orogel ritiene che il pack sia il primo strumento di comunicazione che si attiva verso il cliente", spiega Luca Pagliacci, direttore marketing di Orogel: "Questa nostra politica improntata alla chiarezza, completezza e ricchezza di informazioni, ci identifica e ci premia".