Osservatorio Altagamma 2017: il lusso torna a crescere del 5%

Dopo un 2016 meno roseo, l'anno in corso registra un incremento sia dei beni di lusso per la persona che per i consumi esperienziali. Previsioni buone anche per il 2018

Il settore dell'alto di gamma supera il momento incerto dello scorso anno, dovuto a incertezze congiunturali e crisi geopolitiche, per attestarsi nel 2017 su un valore di mercato totale intorno ai 1.160 miliardi di euro, con una crescita del 5% a cambi costanti. Stesso tasso di crescita per i consumi del comparto personal luxury, che registra un valore complessivo di 262 miliardi di euro.

Anche le previsioni per il 2018 parlano di una crescita dei consumi dei beni di lusso per la persona, con una media di incremento stimata intorno al +5%. Alla ripresa del comparto ha contribuito una ritrovata consumer confidence a livello generale: questa ha spinto sia i consumi locali di europei, americani e asiatici, sia gli acquisti in viaggio dei consumatori cinesi, senza dimenticare il fondamentale ritorno dei turisti in Europa, che sono cresciuti dell’11% rispetto all’anno scorso.

A tutto questo si aggiunge la crescita costante del canale online, che rappresenta ormai un mercato di valore pari a quello del Giappone. La situazione dell’industria e dei mercati dell’alto di gamma è emersa dagli studi Altagamma Worldwide Market Monitor 2017 (presentato da Claudia D’Arpizio e Federica Levato, Bain & Company), il Consumo Tax-Free nell’Unione Europea 2016 (Pierfrancesco Nervini, Global Blue) e Altagamma Consensus 2018 (Armando Branchini, Fondazione Altagamma), nel corso della conferenza tenutasi a Milano presso l’Unicredit Pavilion.

“Il luxury italiano torna a crescere nel 2017 con un solido +5% e mantiene la sua quota del 10% del mercato globale, confermando così il suo ruolo di ariete del made in Italy”, ha sottolineato il presidente di Fondazione Altagamma, Andrea Illy: “Poiché la crescita continua è un must per le imprese e per l’economia italiana, in concomitanza con il suo 25esimo anniversario, Fondazione Altagamma sta finalizzando un programma pluriennale di azioni mirate a sostenere la crescita e la competitività dell'industria culturale e creativa italiana in partnership con Governo e istituzioni"