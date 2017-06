"Ovs continua a crescere nel primo trimestre del 2017, con vendite nette pari a +6,5% -commenta Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs-. L’Ebitda aumenta di 3 milioni (+11,2%), grazie all’andamento delle vendite a perimetro costante e all’espansione del network con costi centrali sotto controllo".

"Il piano di sviluppo -continua Beraldo- è proseguito in linea con le aspettative, e le nuove aperture sono state caratterizzate da un ottimo andamento. La rete è cresciuta di 11 full format diretti e ben 42 negozi in franchising prevalentemente kids".

"Il trend delle vendite -aggiunge l'ad- è ancora più positivo se consideriamo l’anticipazione degli inventari al primo trimestre, che ha comportato un giorno in meno di vendite (lo scorso anno abbiamo perduto un giorno nel secondo trimestre), e un giorno in meno rispetto al 2016 (anno bisestile)".

"Oltre al positivo consolidamento del mercato domestico che procede come previsto, anche il processo di internazionalizzazione di Ovs si svolge in linea con le aspettative, con l’ampliamento della rete di 9 punti di vendita, dei quali 5 a gestione diretta e 4 in franchising".

Beraldo ricorda anche che l’integrazione di Charles Vogele e la crescita internazionale per linee esterne collima con le previsioni sia dal punto di vista delle riconversioni di negozi, sia in termini di razionalizzazione dei costi a livello centrale: "i punti di vendita finora ristrutturati -precisa Beraldo- hanno permesso di testare la validità della strategia per poter avviare in maniera efficace la prima fase significativa di conversioni (luglio e agosto 2017) che caratterizzerà tutto il network svizzero (circa 150 negozi)".

"È proseguito il rafforzamento delle attività online -conclude Beraldo- con forte progressione delle vendite sul proprio sito e sui principali marketplace in cui operiamo. Segnalo l’attenzione del pubblico verso il secondo sito Ovs&Kids, di recente apertura, e la seconda edizione di Arts of Italy, che ha visto nel mese di maggio un significativo riscontro mediatico".