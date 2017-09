P3, uno dei leader europei nello sviluppo di parchi logistici, svilupperà il suo primo progetto su misura per Lamborghini e Ducati, a Sala Bolognese

P3, società specializzata nell’acquisizione, sviluppo e gestione di immobili logistici su scala europea, si è aggiudicata la gara per la costruzione Bts (Build-to-Suit, cioè sulle specifiche del singolo cliente) di un nuovo magazzino di 30.000 mq per Automobili Lamborghini (Lamborghini) e Ducati Motor Holding (Ducati), nel Parco P3 di Sala Bolognese, a pochi chilometri da Bologna. È il primo progetto Bts di P3 in Italia.

La nuova struttura logistica diventerà il centro europeo di stoccaggio e distribuzione delle parti di ricambio originali per Lamborghini e Ducati. La sede centrale di Lamborghini si trova a Sant'Agata Bolognese, quella di Ducati a Bologna, entrambe a meno di 15 chilometri dal Parco P3.

Collaborazione tra promotore e istituzioni locali

Il nuovo immobile logistico sarà completato entro la fine del 2017. La collaborazione con il Comune di Sala Bolognese ha senza dubbio velocizzato l'evolversi del progetto sin dalle sue prime fasi di sviluppo. A questo proposito Jean-Luc Saporito, managing director di P3 in Italia, ha commentato: "Insieme al nostro partner Techbau, ringrazio il sindaco di Sala Bolognese, Emanuele Bassi, e il Direttore Area Tecnica, Maria Grazia Murru, che hanno sempre sostenuto il progetto vigilando sui tempi dell'iter amministrativo e coinvolgendo attivamente la Città Metropolitana di Bologna e tutte le altre autorità locali interessate che hanno tempestivamente collaborato".

Alcune caratteristiche tecniche

La nuova struttura (30.000 mq) comprenderà 700 mq di uffici. L’altezza dal pavimento al tetto sarà di 12 metri, con portanza di pavimento pari a 5 tonnellate per mq. Temperatura ambientale ad almeno 18oC costanti per tutto l’anno.

In linea con tutti i nuovi progetti Bts di P3, il magazzino utilizzerà diverse tecnologie ecosostenibili, fra i quali ovviamente l'illuminazione Led, l'isolamento termico e pannelli solari sul tetto in grado di riscaldare l’acqua negli uffici e alimentare i sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Sarà utilizzata acqua di pozzo per l’irrigazione.

La costruzione di una pista ciclabile collegherà poi la stazione ferroviaria al parco.

Il nuovo hub logistico di Lamborghini e Ducati è il secondo magazzino costruito nel parco P3 di Sala Bolognese. Occuperà un’area di circa 11 ettari, che comprende 5.000 mq per eventuali ampliamenti futuri. Altri 3 ettari potranno poi essere destinati a nuovi progetti Bts per altri clienti.

Nel settore automotive, P3 ha realizzato la nuova struttura per PTG, fornitore delle ruote di Volkswagen, nel parco P3 di Bratislava. Nel suo genere, è una delle più avanzate tecnologicamente in Europa e la consegna delle prime ruote allo stabilimento VW, situato a 14 km di distanza, è iniziata nel maggio 2017.

Nel parco di Niedersachsen, nord-ovest della Germania, P3 ha realizzato il centro di distribuzione ricambi di Peugeot Citroen Deutschland GmbH, una struttura Bts da 20.000 mq.