Pam local: via al corso Map per futuri imprenditori

#takeaction Pam local investe sui futuri imprenditori per implementare il franchising. Al fianco dell'insegna l'acceleratore d’impresa Cean

Per sostenere le richieste di aperture in franchising dell’insegna Pam local e valorizzare al meglio la loro presenza sul territorio, l’insegna promuove il Map – Managing Academy Program, un percorso formativo e professionalizzante che mira ad accrescere l’imprenditoria giovanile con la formula Pam local in franchising. Pam local ha infatti deciso di investire in questo progetto e nei futuri imprenditori insieme a Cean, partner del progetto come acceleratore d’impresa. Il corso sarà gratuito e avrà inizio a gennaio 2018. Si articolerà in 30 settimane e sarà dedicato a 20 giovani ragazzi tra i 25 e i 35 anni, animati da una forte passione per il commercio e da uno spirito imprenditoriale. Le giornate si svolgeranno tra lezioni in aula per approfondire le conoscenze economiche fondamentali insieme ad esperti di settore, e tirocini in negozio. Sarà un master a 360 gradi, quindi, in grado di coniugare lezioni teoriche con attività pratiche. Le lezioni, che dureranno 15 settimane, si terranno presso Cean Academy Market di Trofarello (To) e saranno intervallate da visite a industrie italiane, incontri con ospiti, e 3 settimane a contatto diretto con i manager di Pam local nella sede di Spinea (Ve). Il percorso si concluderà con un Project work per verificare l’apprendimento e 15 settimane di tirocinio retribuito direttamente all’interno dei Pam local. Per iscrizioni si può visitare il sito www.gruppopam.it/mastermap.