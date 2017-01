L'ultima analisi di Blogmeter sulle performance social è stata dedicata ai brand del comparto pandori e panettoni. I migliori, come Tartufone Motta, ci danno consigli di engagement.

Appuntamento mensile con l’analisi delle performance dei brand sui social media svolta da Blogmeter, che ha dedicato l'ultimo focus di dicembre al mondo dei panettoni e dei pandori su Facebook e Instagram. A dare un riscontro nettamente maggiore in termini di ampiezza della community e capacità di generare engagement è stata la piattaforma di Zuckerberg, dove questi 5 marchi hanno trionfato con le rispettive strategie.

1 - La comunicazione vincente è stata quella dinamica e giovane della nuova campagna digitale di Tartufone Motta #amepiaceiltartufone, che ha collezionato oltre 30mila interazioni riuscendo nell'intento di replicare il successo dello storico claim anni Ottanta Tartufon c’est bon. L'anima irriverente e ammiccante con la quale il prodotto ha voluto proporsi nuovamente al mercato (e l'utilizzo dei video) è stata premiata.

2 - Medaglia d'argento alla pagina Bauli (proprietaria di Motta), che coinvolge al massimo con un post sull'iconico pandoro. In questo caso si raccolgono i frutti di un lavoro continuativo su questo canale, che ha portato a una community di 244.000 fan. La strategia base? Post che associano i prodotti a citazioni famose e a un'atmosfera dal "buonumore quotidiano".

3 - Ottime performance anche per Paluani, che campeggia al terzo posto per engagement e al secondo per numero totale di fan. Il linguaggio prescelto per parlare agli utenti è quello della golosità delle ricette in abbinamento alla tradizione al rituale, con invito ad intervenire e a dire la propria.

4 - Al quarto posto della classifica per coinvolgimento su Facebook si attesta il panettone siciliano Fiasconaro, che riesce a emergere tra i numerosi marchi commerciali grazie ad una comunicazione spontanea, basata principalmente sulla condivisione di immagini dedicate alle colorate confezioni dei dolci natalizi. Eleganza e stile premium, dunque, in linea con il posizionamento della brand identity, ma anche genuinità e dialogo orizzontale.

5- La quinta pagina più coinvolgente, anche se a notevole distanza dai vertici, è infine quella di Galup Pinerolo che colleziona un boom di interazioni con lo storico spot anni Ottanta dove il protagonista è Erminio Macario. Vincente pertanto in questo caso il marketing della nostalgia dal richiamo vintage.