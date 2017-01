Panino Giusto viaggia per il mondo

Dopo Cupertino nella Silicon Valley, Panino Giusto apre quest'anno altri due nuovi locali a Milano, uno in zona Venezia, l'altro all'Arco della Pace. La catena di Antonio Civita ed Elena Riva, fondata nel 1979, ha cambiato lo statuto per rendere più flessibile il percorso dello sviluppo

Agli inizi del 1979 Panino Giusto aprì il suo primo locale, nella storica location di Corso Garibaldi a Milano, all'altezza con la confluenza di Viale Crispi e Piazza XXV Aprile sulla quale troneggia Eataly che sorge al posto del Teatro Smeraldo. Il Panino Giusto di Corso Garibaldi non c'è più: il format era un po' invecchiato (oggi i locali devono adottare un'impostazione "see-through" con vetrine che lascino almeno intravedere qualcosa dell'interno) e infatti nel 2012 Panino Giusto ha inaugurato il nuovo format di Largo Carrobbio, molto più moderno e arioso.

Se lasciare la posizione storica di Corso Garibaldi è stato, secondo noi, un errore, anche nel caso (ipotetico) di una cospicua nonché trimalcionica monetizzazione, la catena di Antonio Civita cerca posizioni attraenti anche fuori dai confini nazionali, anzi oltreoceano, come dimostra l’apertura del locale di Cupertino davanti all’headquarters di Apple.

Civita è pronto ad accogliere nuovi soci e per questo ha modificato lo statuto per limitare il potere di veto agli azionisti di minoranza. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Radiocor Plus (a Mark Up non è arrivato nessun comunicato), Panino Giusto ha assunto la ragione sociale di società per azioni e il consiglio di amministrazione ha successivamente proposto all’assemblea dei soci di abbassare il quorum su una serie di materie dall’85% al 65%. “Il quorum elevato previsto oggi dallo statuto –spiega Antonio Civita– attribuisce ai soci di minoranza un potere di veto molto rilevante che, in caso di un auspicato allargamento della compagine sociale rischierebbe in futuro di paralizzare le scelte strategiche della società in caso di disaccordo fra i soci”.

Panino Giusto ha 27 locali, 7 dei quali in 4 paesi del mondo (Gran Bretagna, Giappone, Usa, Cina-Hong Kong), vi lavorano 400 dipendenti, con un giro d’affari 2016 di 31,5 milioni di euro. Entro il 2020 prevede di assumere altri 250 addetti con una media di 5 nuove aperture l’anno.

Entro aprile sono previsti altri due locali a Milano, in corso Venezia e all’Arco della Pace in zona Sempione. La società controllata da Antonio Civita e dalla moglie Elena Riva, con poco meno dell’80% del capitale, è in procinto di inaugurare (8 febbraio) l’Accademia del Panino Italiano, fondazione culturale nata come scuola e progetto di valorizzazione del panino italiano nel mondo, e luogo di incontro per imprese, artigiani e creativi che vogliono fare sviluppo nel settore.