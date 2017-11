Parma Is sigla l’accordo con The Space Cinema

Nuova partnership per Parma Is: l’azienda della Food Valley parmense, attiva nei settori della gastronomia e dei cibi freschi ready-to-eat, ha infatti siglato un accordo di collaborazione con The Space Cinema per la distribuzione dei panini freschi di fascia premium Il Pagnotto.

“L’accordo con The Space Cinema - spiega Simone Finetti, responsabile commerciale di Parma Is - risponde alla logica di intercettare nuovi segmenti di consumatori: giovani che trascorrono gran parte della giornata fuori casa e che hanno poco tempo da dedicare alla cucina ma che non per questo sono meno attenti alla qualità di ciò che mangiano. Parliamo di un target che in un cibo ricerca gusto, salubrità e italianità: i sandwich della linea Il Pagnotto corrispondono perfettamente a questo identikit, perché sono il frutto di un’accurata selezione delle materie prime. E perché richiamano i panini della tradizione italiana."

Il circuito The Space Cinema si compone attualmente di 36 multiplex, per un totale di 362 sale cinematografiche e una capacità di 79.000 posti a sedere. Le multisala interessate dall’accordo con Parma Is sono sette: Parma Campus in Emilia-Romagna; Genova in Liguria; Milano Odeon, Vimercate, Rozzano e Montebello della Battaglia in Lombardia; e Beinasco in Piemonte. Nei prossimi mesi Parma Is punta a estendere la distribuzione a tutto il circuito The Space Cinema.

Nei sette multiplex interessati dall’accordo, Parma Is ha allestito dei corner di vendita brandizzati, dove gli spettatori possono acquistare i Pagnotti della linea Classica (Primavera, con cotto e pomodoro; Mediterraneo, con Tonno e olive; Toscano, con porchetta e funghi trifolati; Italiano, con prosciutto crudo e melanzane; Alpino, con speck e crema di asparagi) e Focaccia (Romagnolo, con mortadella e formaggio; Contadino, con salame e formaggio).