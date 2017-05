Parmalat pronta al lancio pubblicitario di Zymil Bio

La nuova referenza di richiamo green è già a scaffale, ma verrà presentata in comunicazione da settembre

Parmalat continua con l'estensione della gamma Zymil segmentando ulteriormente in risposta alle crescenti esigenze di consumo salutistico e benessere, un trend che secondo i dati Nielsen prosegue il proprio sviluppo. Da qui la scelta di coniugare il senza lattosio con la sensibilità green attraverso il nuovo latte Zymil Bio, che con l'1% di grassi mantiene anche il focus sull'apporto calorico.

Il nuovo prodotto è già disponibile e a scaffale e presente sul sito internet dell'azienda, ma il lancio in comunicazione è in programma per settembre con l'agenzia Havas Milan. Previsto in particolare un codino ad hoc all'interno dello spot portante Zymil, nonché un concorso e diverse attività sul digital.

La referenza si propone come frutto di una selezione accurata di latte da agricoltura biologica, a sostegno della filiera stessa. Un modo per trasformare ulteriormente il calo dei consumi di latte in innovazione efficace e in linea con la domanda "più responsabile".