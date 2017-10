Parmalat PuroBlu annuncia la partnership con Caffè Vergnano

Parmalat con PuroBlu, il pillar del banco frigo 100% italiano, si unisce alla qualità del Caffè Vergnano, azienda storica italiana dal 1882, per celebrare la buona colazione italiana e promuovere il consumo di latte e caffè, protagonisti di questo importante momento della giornata.

La partnership - attiva fino all’8 gennaio 2018 - prevede una strategia integrata di marketing e comunicazione focalizzata sull’attività di consumer activation e sviluppata sui canali social ufficiali delle due aziende attraverso digital communication e cross link; nonché, con un presidio dei punti vendita del canale GDO e di quello NT con attività di In Store Promotion con hostess, buoni sconti e sampling di prodotto.

L’attività sarà inoltre supportata con promo on pack, materiali PoP ad hoc, comunicazione sul sito ufficiale PuroBluwww.guardachelatte.it e sul mini sito dedicato colazione.guardachelatte.it.

"Siamo davvero orgogliosi di questa collaborazione. Caffè Vergnano è un brand italiano riconosciuto per la sua alta qualità, che ben rispecchia i valori di Parmalat PuroBlu con il suo perfetto mix tra innovazione e tradizione - fanno sapere da Parmalat. Per questa ragione è un partner strategico per promuovere la buona colazione italiana e il consumo di latte e caffè, i due protagonisti per eccellenza della colazione a casa.”

“La colazione italiana non potrebbe essere rappresentata al meglio con due marchi che raccontano la tradizione del nostro Paese - dichiara Carolina Vergnano, amministratore di Caffè Vergnano. Siamo molto felici di far parte di questo progetto che ancora più ci permette di essere vicini al consumatore in uno dei momenti più importanti della giornata”.

Parte integrante di questa strategia sarà l’attività di mini collection "Parmalat PuroBlu ti regala la Buona Colazione Italiana", che permetterà a tutti i consumatori che acquisteranno le bottiglie 1000 ml Intero o Parzialmente Scremato di latte Parmalat Puro Blu di ricevere in regalo dei premi: dalla confezione di Gran Aroma Caffè Vergnano alla tazza da cappuccino #guardachelatte brandizzata Parmalat PuroBlu, al cappuccinatore di Caffè Vergnano.

La meccanica alla base della raccolta è la seguente: i consumatori riceveranno un punto per ogni etichetta dei prodotti promozionati e potranno riscuotere i premi inviando per posta le etichette in formato cartaceo o collegandosi al sito internet www.colazione.guardachelatte.it ed inserendo i codici promozionali stampati all'interno delle etichette.