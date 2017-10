Parmigiano Reggiano investe 3 milioni nel riposizionamento

Prima tranche di investimenti per il rilancio del brand che, con la nuova agenzia Grey, sarà on air da fine ottobre con una nuova campagna di comunicazione integrata

Un ampio progetto di riposizionamento in vista per il Consorzio del Parmigiano Reggiano, che con i suoi circa 1,5 miliardi di euro alla produzione rappresenta il formaggio Dop più importante d’Italia per fatturato. Il marchio punta su un piano di comunicazione strutturato all’interno del quale Italia Brand Group curerà lo sviluppo della nuova brand strategy, comprese le fasi di restyling evolutivo della marca e il set-up di tutti gli elementi della nuova identità.

Ad aggiudicarsi il budget per la prossima attività di comunicazione è stata l'agenzia Grey, che ha sviluppato una campagna integrata in onda dal 29 ottobre su tv, stampa e radio. L'investimento per ottobre-dicembre 2017 è pari a circa 3 milioni di euro.

Ad affiancare le due agenzie in questo ambizioso progetto di riposizionamento due consulenti: Pietro Rovatti, brand consultant che ha curato l’evoluzione della marca di player come Sky, Mondadori e AC Milan, e Fabrizio Raimondi, public relations consultant che si occuperà delle attività di media relations e relazioni esterne per il Consorzio di tutela.