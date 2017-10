Partnership Ferrero-Unilever: Kinder entra nel settore dei gelati

Ferrero annuncia il suo ingresso nel settore dei gelati, in partnership con Unilever. Nell’estate 2018 sarà lanciata la linea Kinder Ice Cream nei mercati di Francia, Germania, Austria e Svizzera. Escluso, quindi, il mercato italiano. Il colosso di Alba fornirà il marchio alla multinazionale anglo-olandese, che si occuperà della produzione e distribuzione della nuova linea di prodotti, in quattro formati: coppetta, stecco, cono e biscotto.

“Si tratta di un importante passo avanti per il consolidamento della nostra posizione competitiva nel mercato del cioccolato e dei prodotti dolciari confezionati – fanno sapere dalla Ferrero. Per riuscire a mettere in pratica al meglio questa opportunità, abbiamo cercato il supporto della grande competenza Unilever." Con una quota di mercato globale superiore al 21%, Unilever occupa la prima posizione nel settore grazie a marchi come Algida e Magnum e due anni fa ha acquisito anche il marchio Grom.

Da alcuni Ferrero sperimenta prodotti nel settore dei gelati, ma senza arrivare alla completa diffusione commerciale. La scelta di unirsi con un partner importante rappresenta una novità nella strategia di crescita aziendale. "I gelati Kinder - dicono ancora dalla Ferrero - saranno realizzati nel rispetto di elevati standard qualitativi e conterranno gli ingredienti distintivi di Kinder. La linea Ice Cream rappresenta una grande occasione per tutti di gustare i nostri prodotti in qualsiasi momento dell’anno."