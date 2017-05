Partnership Fileni-Unicam: al via il progetto “Innovation Lab”

È stato presentato all’Università di Camerino il progetto di collaborazione tra Fileni e Unicam che prevede la realizzazione, finanziata dall’azienda marchigiana, di un laboratorio di ricerca scientifica applicata al mondo dell’agroalimentare e della zootecnia. Un modo anche per sostenere la crescita di un Ateneo prestigioso e di un territorio duramente colpito dal terremoto del 2016.

La prima azione di Fileni prevede un’attività di sensibilizzazione dei propri clienti. A partire da Natale, e per almeno tutto il periodo invernale, i prodotti Fileni venduti nei supermercati e nei negozi di tutta Italia presenteranno sul pack il logo “#ilfuturononcrolla – Fileni sostiene l’università di Camerino” che richiamerà l’attenzione sulla collaborazione con Unicam. Sarà un modo con cui Fileni inviterà i consumatori ad unirsi all’azione solidale e alla raccolta fondi per assicurare all’ateneo un futuro all’altezza del suo prestigioso passato.

Il logo dell’iniziativa è stato realizzato dall’agenzia di Brand Design Cba, che ha messo volontariamente a disposizione del progetto le proprie competenze visto che da anni affianca Fileni nei suoi progetti di branding e packaging.

“Una sinergia Fileni – Università di Camerino importante. Sappiamo bene quanto l’Università sia il motore per questo territorio e se riparte l’università riparte anche Camerino – commenta il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Voglio tornare a ringraziare tutti gli imprenditori, di tutti i settori, sono tanti e che in mille modi diversi continuano a fare donazioni e azioni di solidarietà verso questo territorio duramente colpito dal sisma. In particolare grazie alla famiglia Fileni, da sempre legata al territorio. Questo accordo porterà non solo benefici concreti ma anche una collaborazione sulla ricerca e la valorizzazione del nostro made in Marche”.

“Aiutare l’università di Camerino è un dovere verso la nostra comunità. Con i suoi 700 anni di storia, è un simbolo di cultura e scienza non solo per le Marche ma per tutta l’Italia – afferma Giovanni Fileni, fondatore e presidente dell’azienda che porta il suo nome . Per questo sentiamo il dovere di fare qualcosa di utile, cominciando dal mettere a disposizione i pack dei nostri prodotti per comunicare la campagna di solidarietà e sensibilizzazione a favore dell’Università. Stiamo già lavorando per dare a Unicam un aiuto diretto e ancora più incisivo che permetta non solo di riprendere pienamente l’attività didattica ma migliorare anche l’offerta esistente.”