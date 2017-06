Per la quarta edizione di Party con Noi, iniziativa promossa da Galleria Commerciali Bennet con Ideasfera, 1.700 clienti hanno vinto una crociera nel Mediterraneo. Party con Noi non è solo un concorso a premi, ma anche un progetto di Crm applicato in contemporanea su quasi tutte le gallerie di Bennet

È arrivata alla quarta edizione Party con Noi, iniziativa di Lead Generation lanciata da Gallerie Commerciali Bennet, e realizzata da Ideasfera, concorso a premi che si propone anche come modello di Crm (Customer relationship management), e quindi con l’obiettivo di sviluppare azioni di fidelizzazione lavorando sul footfall cioè sulle statistiche dei visitatori. "Non ha quindi solo gli scopi prettamente ludici e promozionali del tradizionale concorso a premi - commenta Marco Barbagli, fondatore e managing director di Ideasfera -. È importante che Gallerie Commerciali Bennet abbia creduto in un progetto a medio termine, grazie al quale è stato possibile trarre il massimo beneficio dall'applicazione di una politica di Crm verso i suoi clienti".

Al viaggio di quest'anno - giugno 2017, il partner è Costa Crociere - partecipano più di 1.700 clienti di Gallerie Commerciali Bennet, società che gestisce 45 gallerie di shopping centre, con un traffico complessivo di oltre 110 milioni di visitatori.

Per la prima volta dal 2014 il concorso si è tenuto in contemporanea in tutti i centri di Gallerie Commerciali Bennet con altrettante postazioni concorso, allestite in soli 4 giorni, 107 postazioni gioco Touch&Win, 82 Tablet in dotazione alle hostess per il controllo completo del concorso, 171 hostess coinvolte, 8 sessioni di formazione in altrettante città che hanno coinvolto le hostess nelle settimane prima dell’evento.

Le Analytics di Ideasfera permettono un controllo in tempo reale di tutta l’attività, fornendo al marketing uno strumento di misurazione e valutazione dei Kpi che si vogliono ottenere attraverso questi concorsi.

Gallerie Commerciali Bennet è un cliente storico di Ideasfera con il quale vengono realizzati progetti di comunicazione, Crm, eventi, promotion marketing e marketing di prossimità con l'implementazione di una piattaforma integrata di proximity ai sistemi Crm già in uso.