Patagonia riceve l’Accenture Strategy Award per l’economia circolare multinazionale

L’azienda di sportswear che fin dalla nascita, nel 1973, opera nel rispetto della ecosostenibilità, ha ricevuto l’Accenture Strategy Award per l’economia circolare multinazionale, in occasione del World Economic Forum di Davos. “Siamo orgogliosi di questo premio – afferma Ryan Gellert, general manager di Patagonia Europa. Ma c’è ancora tanto lavoro da fare per cambiare le abitudini di consumo a livello mondiale e incoraggiare le pratiche di riutilizzo e di riparazione”.

Il fondatore di Patagonia, Yvon Chouinard e tutti i manager che lo hanno affiancato nella guida della società, hanno sempre guardato con attenzione alla gestione efficiente di ogni risorsa naturale, al riciclo e al riuso dei capi, nonché al sostegno economico di progetti ambientali perseguiti da organizzazioni no profit. Alle quali è stato devoluto, ad esempio, l’intero incasso (10 milioni di dollari) di Patagonia del Black Friday.

L’azienda lancerà a breve la piattaforma , dove si potranno comprare capi e accessori usati del brand, portati in negozio da clienti Patagonia, che riceveranno in cambio crediti per futuri acquisti.