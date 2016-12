Patfrut: Roberto Cera è il nuovo presidente

Roberto Cera è il nuovo presidente della Patfrut, cooperativa ortofrutticola ferrarese aderente alle Organizzazioni di produttori Apo Conerpo ed Asso.Pa., a Conserve Italia, Confcooperative e Legacoop. Già vice presidente di questa realtà di punta del settore, Cera subentra a Piero Emiliani, in carica dal febbraio 2014, che ha rassegnato le proprie dimissioni per impegni e responsabilità crescenti nella gestione della sua attività personale.

Cera si dichiara lusingato di essere stato scelto alla guida di una delle realtà ortofrutticole più importanti dell’Emilia Romagna e del Paese. “Una cooperativa ben strutturata – afferma Cera – che può vantare un’invidiabile efficienza gestionale e un’ottima solidità economica con un fatturato che supera i 60 milioni di euro. Sviluppandosi su un territorio ampio, che interessa le province di Ferrara e Bologna con 11 stabilimenti, Patfrut conta oltre 600 soci e sta registrando un successo sempre maggiore sui mercati interni ed esteri. Intendiamo puntare su alcuni obiettivi prioritari – prosegue il neo presidente – quali il maggior coinvolgimento dei soci, ed in particolare dei giovani, nella gestione della cooperativa, l’ampliamento della base associativa, il sempre più rigoroso contenimento dei costi per migliorare costantemente la redditività dei produttori e garantire un futuro all’agricoltura che rappresenta uno dei pilastri principali del sistema economico. In questo modo – conclude Cera – Patfrut, anche grazie ai moderni servizi offerti alla clientela, potrà porsi come punto di riferimento sempre più importante per il territorio ferrarese e bolognese e più in generale per l’intera ortofrutticoltura nazionale”.

Il Consiglio di Amministrazione della Patfrut oltre a eleggere Roberto Cera alla presidenza ha anche nominato vice presidente Isacco Minarelli, un giovane imprenditore del territorio bolognese che conduce un’azienda agricola in costante espansione, ben avviata e strutturata nella coltivazione delle orticole.