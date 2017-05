Nuovo partner per Payback (Gruppo American Express), il principale programma fedeltà multi-insegna a livello nazionale: 101Caffè, marchio italiano specializzato nel caffè porzionato, entra nella "coalition", nel pieno dunque della seconda edizione, lanciata a febbraio 2017. Oggi Payback ha un network di 80 partner leader nei settori del largo consumo, dei servizi e dello shopping online.

Con l’ingresso di 101Caffè, gli oltre 11 milioni di clienti Payback potranno accumulare punti sull’acquisto delle migliori miscele da torrefazioni regionali, in cialde e capsule, in grani, macinati per la moka e solubili. Ma non solo caffè: altri punti potranno essere accumulati con l’acquisto delle macchine per il caffè, degli accessori come tazzine e porta capsule e di altre bevande calde come tè, tisane e cioccolate nei punti vendita 101Caffè e con le spese di tutti i giorni presso gli altri partner del programma.

"101Caffè è un marchio che valorizza il made in Italy diffondendo la cultura del caffè di qualità -commenta Luca Leoni, amministratore delegato di Payback Italia -. Con questo accordo allarghiamo i confini del nostro network nei settori retail e franchising, aggiungendo valore ai nostri clienti con occasioni di spesa sempre più numerose. Da oggi potranno premiarsi anche grazie alla passione per il caffè, accumulando punti con gli acquisti nei punti vendita 101Caffè e online”.

101Caffè ha 70 punti di vendita, 1.400 prodotti in assortimento, 600 dei quali a marchio proprio: nei suoi negozi si trovano anche prodotti di grandi marche come Illy, Lavazza, Bialetti e Nescafè Dolce Gusto.