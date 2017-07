Fra i nuovi partner della più importante coalition italiana spiccano Quixa (Gruppo Axa), Caffitaly e Quomi (consegna a domicilio)

Nuovi partner per Payback, il più grande programma di coalition marketing in Italia, e quindi ulteriori opportunità di accumulo punti per i 12 milioni di clienti del circuito.

Fra gli ingressi più recenti nella coalition, Caffitaly (premiato nel 2017 come miglior caffè in capsula del Brasile), che opera nel mercato del caffè porzionato con sistema combinato macchina/capsula brevettato; Quixa, assicurazioni online e per telefono (Gruppo Axa); Verisure, multinazionale presente in 15 paesi, è leader nel settore dei sistemi d’allarme per aziende e privati da 25 anni con oltre 2 milioni di clienti nel mondo; Quomi, servizio di spesa a domicilio; e ancora gli Acquari di Cattolica e di Livorno, i parchi tematici l’Italia in Miniatura e Oltremare oltre all’Aquafan, il parco acquatico forse più famoso in Italia.

"Queste nuove partnership ci permettono di fare un altro passo importante nel percorso di crescita -commenta Luca Leoni, amministratore delegato di Payback Italia- con l’obiettivo di continuare a rispondere sempre al meglio ai bisogni dei nostri clienti".