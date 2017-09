Pedon di nuovo al fianco di Arca con La Zuppa della Bontà

Per il terzo anno consecutivo Pedon, leader nel settore dei cereali, legumi e semi, sostiene l’iniziativa benefica “La Zuppa della Bontà” organizzata da Progetto Arca in programma il prossimo fine settimana - 30 settembre e 1 ottobre - nelle principali piazze italiane. Due giorni di volontariato, da Milano a Messina, per sostenere il diritto al cibo e aiutare chi ha più bisogno. I fondi raccolti verranno destinati alla preparazione di pasti caldi per le persone senza dimora che vivono in uno stato di emarginazione e povertà.

Per l’occasione Pedon ha realizzato e confezionato tre diversi tipi di zuppe – Minestrone alla veneta, Zuppa d’orzo e Minestrone alla montanara – a marchio “La Zuppa della Bontà” che saranno distribuite, a fronte di una piccola donazione, dai volontari presenti nelle principali piazze italiane. Il ricavato, come negli anni scorsi, sarà destinato alla preparazione di pasti caldi a migliaia di senza tetto durante la stagione invernale in arrivo. Nel corso dell’edizione 2016 sono stati offerti più di 2 milioni di pasti caldi, oltre 600.000 notti al riparo e aiutate più di 80.000 persone bisognose.

La zuppa è stata scelta come prodotto protagonista di questa iniziativa per il suo forte valore simbolico: alimento ricco di nutrienti, sano, alla portata di tutti e perfetto per rifocillare e dare ristoro a persone che, vivendo in strada, hanno raramente la possibilità di consumare un pasto caldo. La zuppa della bontà rappresenta pertanto l’occasione migliore per offrire un aiuto concreto e allo stesso tempo portare in tavola un piatto speciale sano e genuino da condividere con la propria famiglia.