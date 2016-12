Per Amazon è stato un Natale 2016 da record

Il picco delle spedizioni è stato il 19 dicembre, il prodotto più venduto il dispositivo Echo Dot con milioni di acquisti dal lancio. Oltre il 72% degli utenti Amazon in tutto il mondo ha ordinato i regali da mobile.

Numeri in crescita costante per le stagioni natalizie di Amazon, che nel 2016 annuncia di aver stabilito un nuovo record vendendo oltre un miliardo di articoli in tutto il mondo attraverso il programma Prime e la propria logistica. Performance al top anche in Italia, in linea con un crescente sviluppo del colosso statunitense nel nostro Paese e il parallelo successo del test Prime Now a Milano.

A livello globale il prodotto più venduto durante le festività su Amazon.com è stato Echo Dot, parte della famiglia di dispositivi Alexa che nel complesso hanno registrato un boom di acquisti rispetto alla scorsa stagione (9x). In questo periodo, oltre il 72% degli utenti ha effettuato il proprio shopping tramite dispositivi mobile, +56% attraverso l'app gratuita di Amazon.

Il picco delle spedizioni in tutto il mondo è stato il 19 dicembre, mentre la spedizione più veloce durante le festività è stato un ordine Prime Now consegnato a un cliente di Milano in 10 minuti e 53 secondi. Tra i regali best-sellers per il capoluogo lombardo figurano il gioco Indovina Chi?, il tablet Fire, il Diffusore Bluetooth portatile JBLGOBLK e il videogioco FIFA 17.