Per Lidl il Natale 2017 è #beautifullynormal

Un inno (in versione musicale moderna) alla genuinità e all'autenticità dell'atmosfera festiva in famiglia. Questa la comunicazione lanciata da Lidl nel nostro Paese per Natale 2017, la cui rappresentazione è #beautifullynormal (claim e progetto sono ripresi a livello internazionale).

Il tono punta ad essere spontaneo, lo storytelling giovane e dinamico, oltre le scelte più tradizionali e stereotipanti. La campagna è coordinata in 28 paesi e sviluppata attraverso più canali: stampa, web, social media, pr e comunicazione in store. In piano anche un’operazione di loyalty in store, associata al brand Deluxe, dal 30 ottobre al 24 dicembre.

La canzone del video promozionale è stata creata appositamente per Lidl. L’agenzia è Überground di Amburgo e il centro media Omd.