Peroni nel nuovo spot racconta la produzione Gran Riserva

La malteria del gruppo si trasforma in set cinematografico per dare vita a un film pubblicitario sulla qualità e i tempi del processo produttivo. Questa la nuova campagna di Peroni per Peroni Gran Riserva, che punta a posizionare la birra tra le referenze premium e dal sapore artigianale.

Lo spot tv cerca di tradurre l'aspetto industriale in valori di autenticità e passione, tra l'attesa per la semina nei campi e quella per il giorno del raccolto in estate. Il linguaggio spinge su poesia ed emozionalità, con scene girate nelle campagne del Centro Italia, dove cresce l’orzo Peroni.

La proposta è per un consumo speciale, d'occasione e celebrativo.