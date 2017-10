P&G ricicla plastica dalle spiagge e riceve il premio Onu

Le Nazioni Unite hanno premiato Procter & Gamble per la prima bottiglia di shampoo riciclabile al mondo realizzata con la plastica raccolta dalle spiagge e riciclata al 25%. Si tratta del flacone di Head & Shoulders di P&G, che ha ricevuto il riconoscimento “Momentum for Change” nella categoria Planetary Health, assegnato alle nuove soluzioni che bilanciano sia la salute dell’uomo che del pianeta.

P&G ha sviluppato questa innovativa soluzione in partnership con gli esperti di TerraCycle – la società americana che raccoglie e avvia al riciclo i rifiuti più difficili da riciclare – e con il colosso delle multiutility francesi Suez. Un esperimento limitato, che costituisce tuttavia, ad oggi, la più grande produzione al mondo di flaconi riciclabili realizzati con post-consumer recycled (PCR) beach plastic. Ma sopratutto il primo passo per costruire una filiera di fornitura in grado di attivare migliaia di volontari e centinaia di ONG, impegnati nella raccolta dei rifiuti di materiale plastico sulle spiagge di diverse località marine internazionali.

Questa innovazione richiede un più basso consumo di energia rispetto al modello standard di produzione di plastica vergine e contribuisce ad una riduzione del 60% di emissione di Co2 in tutto il ciclo produttivo. P&G ha inoltre annunciato che in Europa, entro la fine del 2018, più di mezzo miliardo di flaconi all’anno includerà fino al 25% di plastica riciclata post-consumo. Una cifra che rappresenta più del 90% del totale del packaging per il settore hair care venduto da P&G nel nostro continente attraverso marchi famosi del proprio portfolio, come H&S e Pantene. Il progetto avrà bisogno di una fornitura di 2.600 tonnellate di plastica riciclata ogni anno.

P&G fa sapere di non essere nuova all’utilizzo di plastica riciclata post-consumo per il packaging, ma di utilizzarla da più di 25 anni. L’annuncio di quest'ultimo riconoscimento costituisce infatti un ulteriore passo nella direzione dei “Corporate 2020 Goals“, gli obiettivi aziendali al 2020, che includono il raddoppio dell’uso di plastica riciclata per il confezionamento dei vari prodotti della multinazionale e la totale eliminazione dei rifiuti di produzione verso le discariche in tutti gli stabilimenti, con l’avvio a riciclo di tutti gli scarti (“Zero manufacturing waste to landfill“).