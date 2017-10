P&G Sud Europa: Sami Kahale passa il testimone al nuovo Ad Franco Giannicchi

Dopo 33 anni di servizio Sami Kahale lascia P&G per una nuova avventura professionale. Al suo posto un italiano con percorso internazionale alle spalle

Cambio al vertice per P&G nell'area Sud Europa (Italia, Spagna, Portogallo) che dopo 33 anni sotto la sapiente guida del presidente e amministratore delegato Sami Kahale vede arrivare al vertice Franco Giannicchi, italiano con un bel percorso internazionale alle spalle, attualmente vicepresidente P&G Africa Nord Occidentale.

Dal 1° dicembre 2017, dunque, Sami Kahale passerà ufficialmente il testimone per intraprendere una nuova avventura professionale, dopo una lunga positiva esperienza con l'azienda (ricordiamo la sua intervista su Mark Up 249). L'Ad uscente ha avuto un ruolo di leadership sin dal suo ritorno in Italia nel 2007, per volontà di Confindustria, sul tema della Attrattività dell’Italia per gli Investimenti Esteri. Un impegno che si è articolato in diversi ruoli, da ultimo come Chairman dell’Advisory Group Investitori Esteri di Confindustria a fianco della Vice Presidente Licia Mattioli.

In occasione di questo passaggio di carriera Sami Kahale commenta:

Ho trascorso 33 anni fantastici in Procter & Gamble, nei quali ho avuto la possibilità di crescere umanamente e professionalmente ricoprendo incarichi con responsabilità sempre crescenti sia all’estero che in Italia, Paese dal quale è partito il mio percorso in P&G. La P&G rimarrà sempre nel mio cuore e così tutte le persone con le quali ho condiviso anni di esperienze ricche di contenuti e soddisfazioni. Sono felice dei risultati che abbiamo raggiunto in un periodo economico tra i più difficili del dopoguerra e delle sfide organizzative che abbiamo vinto a partire dalla creazione del cluster Sud Europa che ho avuto l’onore di guidare fin dalla sua nascita nel 2014. Sono molto contento oggi di dare il benvenuto a Franco Giannicchi, un manager italiano che vanta una grande esperienza internazionale e che guiderà nei prossimi anni l’area del Sud Europa, un mercato tra i più importanti al mondo per la Procter & Gamble

Chi è Franco Giannicchi

Franco Giannicchi, 44 anni, nasce a Lerici (La Spezia) il 18 Luglio 1973. Sposato, tre figli, ricoprirà fino al 30 Novembre 2017 l’incarico di Vice Presidente Africa Nord Occidentale con base a Casablanca (Marocco).

Laureato in Economia e Management all’università di Firenze, nel Settembre del 1998, Franco Giannicchi, inizia la sua carriera professionale a Pescara presso la Fater S.p.A., la joint venture paritetica tra P&G e il Gruppo Angelini, responsabile di marchi tra i quali Pampers, Tampax e Ace, per poi entrare in Procter & Gamble nella sede europea di Ginevra nella divisione marketing nel 2001, come assistant brand manager.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con incarichi di sempre maggiore responsabilità su prodotti e categorie differenti tra le quali cura dell’infanzia e della famiglia, cura dei tessuti e della casa, gestendo business in vari Paesi e Regioni del mondo tra cui Europa Occidentale e Centrale, Medio Oriente e Africa. Nel 2015 è stato nominato vicepresidente P&G con responsabilità per l’Africa Nord Occidentale.

“Sono onorato di poter tornare in Italia dove ho inziato la mia carriera 19 anni fa e di guidare la P&G Sud Europa – ha dichiarato Franco Giannicchi, nuovo presidente ed amministratore delegato P&G Sud Europa - perché ho l’opportunità di portare nel nostro Paese le competenze che ho acquisito nelle varie esperienze internazionali che grazie a P&G ho avuto l’opportunità di fare e che mi hanno permesso di conoscere Paesi e mercati molto differenti da quelli sud europei. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme ai miei nuovi colleghi e offrire il mio contributo alla crescita dell’azienda in Sud Europa”.