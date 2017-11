Pink Lady torna on air con Molto più di una Mela

Dal 13 novembre la mela rosa è protagonista sulle principali reti generaliste con tre spot da 20 e 30 secondi

Nuovo investimento in comunicazione per Pink Lady, che torna a puntare sul “patto di affinità” con i consumatori sottolineando i valori di piacere, eccellenza e naturalità che parlano a un target trasversale. La mela dal bollino a forma di cuore è in particolare in tv con tre spot da 20 e 30 secondi pianificati a partire da lunedì 13 novembre sulle principali reti generaliste (Mediaset, Rai, La7), su una serie di canali specializzati del digitale terreste e sulle maggiori emittenti europee.

"Molto più di una mela” resta il pay off di riferimento, che questa volta è tuttavia al centro di un nuovo storytelling di brand. Con questa nuova campagna Pink Lady punta infatti a un universo inclusivo di buongustai che vanno dal bambino all'anziano, passando per le stesse api “senza cui nulla sarebbe stato possibile”.

A chiudere gli spot è infatti un’immagine dei coltivatori, oltre 1.900 in Italia, testimonial prescelti a rappresentanza di una filiera equo-solidale basata su un modello unico, legato al territorio e fatto di aziende agricole di piccole dimensioni.