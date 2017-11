Plasmon lancia il progetto Mamme per la Vita

Per la serie brands #takeaction in ambito sociale arriva l'ultima iniziativa di Plasmon, che si è posto l'obiettivo di aiutare le donne ugandesi prima e durante la gravidanza e dopo la nascita del loro bambino. Per farlo ha scelto di supportare la Fondazione Ambrosoli attraverso il progetto Mamme per la Vita.

Da ottobre 2017 a febbraio 2018, le mamme italiane che acquisteranno una confezione di latte Plasmon Nutri-mune 3 o 4 in polvere o liquido, contribuiranno a donare alle giovani donne ugandesi un parto sicuro e controllato in ospedale. I beneficiari dell’iniziativa saranno in particolare le 3.500 donne che ogni anno partoriscono presso l’Ospedale Dr Ambrosoli Memorial Hospital e i loro bambini.

Il progetto verrà supportato con una campagna di comunicazione a 360 gradi che toccherà tutti i touchpoint. Oltre alla comunicazione dell’attività sul packaging dei prodotti, ci sarà l’implementazione in store con materiali dedicati. Inoltre, in alcuni punti vendita aderenti, Plasmon regalerà il braccialetto della vita come ringraziamento alle mamme che hanno contribuito a sostenere il progetto.

Previsto anche un solido supporto digital con una campagna Olv e lo sviluppo di una landing page ad hoc che sarà il principale punto di informazione per le mamme interessate ad approfondire. Infine, anche la pagina Facebook giocherà un ruolo importante, prevedendo post dedicati per aumentare in modo esponenziale la visibilità e la copertura sensibilizzando ulteriormente le mamme.