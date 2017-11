Promos è fra le società italiane del retail real estate più sintonizzate sul tema chiave dell'edizione Mapic 2017, il Food&Beverage. Fra le iniziative più recenti spiccano proprio le due aree ristorazione sviluppate a Scalo Milano (ex novo) a Locate Triulzi, e a Valmontone-Roma, quest'ultima risultato di una riconversione di una parte dell'outlet.

Quella di Scalo Milano è stata (ed è) in effetti una scelta innovativa rispetto al settore Foc in Italia, perché presenta una vera e propria piazza ristorazione nel cuore del City Style Centre. "A Valmontone -aggiunge Filippo Maffioli, amministratore delegato di Promos- in poco più di un anno dalla nascita della Food Court, i 7 punti vendita realizzano un fatturato di circa 14 milioni di euro".

Le due food court sviluppano più di 8.000 mq complessivi (4.000 mq Scalo Milano e 3.000 mq Valmontone) dedicati unicamente al cibo "e pensati -precisa Maffioli- per offrire alla clientela un’offerta il più possibile ampia e diversificata che permetta una migliore e più completa esperienza gastronomica all’interno di entrambe le strutture".

In tutto sono 20 punti ristoro (13 a Scalo Milano e 7 a Valmontone Outlet) scelti per una proposta verticale finalizzata a soddisfare le principali esigenze culinarie: dalla presenza del primo ristorante stellato all’interno di un mall – Aromatica a Milano - ai punti ristoro legati a prodotti tipici del territorio italiano, fino alle insegne di più forte richiamo dello street&fast food.

"In un mercato attualmente saturo -aggiunge Maffioli- e nel quale, a livello imprenditoriale, si portano ormai avanti dinamiche non più al passo con i tempi (basti pensare che il primo Factory outlet centre nato in Italia ha oggi 16 anni) credo sia necessario creare operazioni vivaci che offrano un'esperienza del luogo e degli acquisti unica rispetto a quanto fino ad oggi proposto. L'innovazione per noi vuol dire ampliare e diversificare l'offerta tradizionalmente basata sull'abbigliamento e sugli accessori, aggiungendo ulteriori motivazioni alla visita dei nostri centri e all'allungamento dei tempi di permanenza".

Scalo Milano è particolare non solo per la piazza ristorazione, ma anche per il Design District, un distretto di oltre 6.000 mq che racchiude all’interno di uno spazio retail, il meglio della produzione nazionale di arredo e complementi per la casa: 22 punti di vendita monomarca dei più esclusivi marchi di design, da B&B Italia a Calligaris, da Cappellini a Cassina, fino a Dada, Kartell, Molteni&C, Poliform, Poltrona Frau e Vitra.