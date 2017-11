Promos lancia le gift card per Scalo Milano e Valmontone

Promos, in collaborazione con Epipoli, lancia nei villaggi di Scalo Milano e Valmontone le gift card con valori di ricarica variabili da 5 a 500 euro

Promos Group, società bresciana fondata da Carlo Maffioli, che da più di trent’anni sviluppa e gestisce, in Italia e all’estero, progetti immobiliari di grande attrazione a destinazione retail, l'ultimo dei quali è Scalo Milano, introduce la formula degli acquisti prepagati nelle sue strutture grazie alla partnership con Epipoli, leader internazionale nel settore della fidelizzazione e delle gift card.

I clienti di Valmontone Outlet (Roma) e di Scalo Milano a Locate Triulzi (Mi) potranno acquistare nei rispettivi Info Point le carte regalo per ogni ricorrenza, caricabili fino a 500 euro.

"Le gift card sono uno strumento moderno ed efficace per gli acquisti -commenta Tomaso Maffioli, ad di Promos- che lanceremo in contemporanea nei nostri due centri d’eccellenza, Valmontone Outlet e Scalo Milano: i clienti potranno scegliere fra oltre 300 marchi presenti a Valmontone e Milano: più di 180 a Valmontone Outlet, caratterizzato da un’ampia offerta di abbigliamento, accessori e prodotti high tech per tutta la famiglia; e 130 a Scalo Milano, dove è possibile trovare anche complementi d’arredo esclusivi".

Le carte funzionano come una normale prepagata: pur sfruttando il circuito MasterCard, si possono caricare e utilizzare solo nei due village outlet. Le carte sono disponibili anche in forma digitale sul sito eCommerce, per un valore compreso tra 5 e 500 euro.