Pronta al debutto la linea ecosostenibile di Mango

La nuova collezione fa parte di un più articolato progetto che intende creare un modello di business in linea con i principi della sostenibilità ambientale

Mango Committed è la linea eco-friendly di Mango in vendita a partire da marzo. La capsule è composta da 25 capi da donna e 20 da uomo realizzati in cotone organico e riciclato, poliestere riciclato e Tencel, con produzioni a basso impatto ambientale. Il lancio della collezione sostenibile, prodotta in Portogallo, in Marocco e in Turchia, rientra in un più ampio progetto, definito Take Action, che ha l’obiettivo di creare un modello di business in linea con i principi della sostenibilità ambientale.

L’impegno per il rispetto dell’ambiente si concretizza anche attraverso una serie di attività che prevedono la partecipazione al programma Detox di Greenpeace, la raccolta di capi usati e la creazione di impianti logistici che puntano a ridurre l’impatto ambientale.