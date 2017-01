Carlo Puri Negri (Aedes) si dichiara disponibile a verificare la possibilità di mettere in campo la propria esperienza nella successione all'attuale presidente di Assoimmobiliare, Aldo Mazzocco

Non è escluso, ma nemmeno certo al momento, che Aldo Mazzocco, attuale presidente di Assoimmobiliare (Confindustria) e numero uno del real estate Cdp (Cassa depositi e prestiti), lasci il testimone a Carlo Puri Negri, attuale amministratore delegato di Aedes Siiq.

Alla domanda sulla sua eventuale disponibilità a candidarsi come successore alla poltrona di Mazzocco, Carlo Puri Negri si è dichiarato, nel corso del Winter Forum 2017 di RE Italy, disponibile a mettere in campo la sua esperienza. Non è un'aperta candidatura, ma potrebbe diventarlo.

Ricordiamo che il mandato biennale di Mazzocco si avvicina alla scadenza nel mese di giugno 2017. Come scriviamo su Mark Up da molto tempo, urgerebbe nell'associazionismo immobiliare, oltre a una comunicazione più strutturata e continua, anche una maggiore coesione, ossia, se vogliamo usare una perifrasi ridondante e forbita, una riduzione del tasso di polverizzazione e frammentazione interstellare/cosmica che caratterizza il mondo del real estate oggi. E non sono solo nostre impressioni, se il recentissimo ingresso di Federimmobiliare in Assoimmobiliare può essere letto, senza tema di arbitrio esegetico, in questa chiave.