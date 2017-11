Purina: presentato il primo report sull’impegno verso la società

Nestlé Purina PetCare NPPE ha presentato il suo primo report “Purina in Society” che illustra i punti salienti dei progressi fatti nel corso del 2016 rispetto ai 10 impegni di Purina verso la società e racconta di casi di successo da tutta Europa che dimostrano il valore del legame uomo-animale da compagnia in un mondo che sta diventando sempre più complesso. Il report è stato presentato a Londra e l’occasione ha riunito un gruppo di esperti, tra cui il massimo relatore futurista, Gerd Leonhard, che ha spiegato il ruolo che la nostra umanità e le nostre relazioni, comprese quelle con gli animali da compagnia, giocano in una società basata sulla tecnologia.

L’evento è stato focalizzato su quattro impegni (dei 10 fissati) di “Purina in Society”:

promuovere l’adozione di animali da compagnia attraverso collaborazioni e partnership; promuovere programmi per bambini relativi al possesso responsabile di animali da compagnia; promuovere la presenza di animali da compagnia nell’ambiente lavorativo; aiutare a ridurre il rischio di obesità degli animali da compagnia attraverso programmi di prevenzione.

Purina crede, infatti, che i benefici del legame uomo-animale da compagnia diventeranno sempre più importanti in futuro. Tale legame affettivo aiuta a mantenere le relazioni in un mondo che rischia di diventare "scollegato" per via dei progressi e delle trasformazioni digitali.

“La tecnologia può migliorare il nostro futuro solo se noi sfruttiamo al meglio ciò che non può essere automatizzato, la nostra umanità, attraverso la nostra capacità di creare connessioni – ha dichiarato Gerd Leonhard, CEO di The Futures Agency. Le relazioni tra di noi e la capacità di creare forti connessioni emotive saranno fondamentali nel ricordarci ciò che ci rende diversi dalle macchine. Gli animali da compagnia ci possono aiutare ad essere più umani, in quanto un tale legame affettivo ci ricorda di esercitare empatia e compassione”.

Bernard Meunier, CEO di Nestlé Purina PetCare Europa, Medio Oriente & Africa, ha presentato il report Better with Pets Purina in Society 2016 e illustrato il lavoro di collaborazione svolto con quegli stakeholder che hanno iniziato a fissare e rispettare i 10 impegni. “Sono orgoglioso dei significativi e costanti progressi verso il raggiungimento dei nostri obiettivi, pur in un limitato periodo di tempo; sappiamo però che c’è ancora molto lavoro da fare - ha dichiarato Meunier. Ben consci di ciò, continuiamo ad ascoltare e a operare fianco a fianco con la nostra ampia rete di stakeholder per essere sempre più sicuri di poter conseguire gli obiettivi stabiliti in relazione ad ogni impegno in favore delle future generazioni di amanti degli animali da compagnia. Infatti, siamo lieti di annunciare il nuovo Premio Purina Better Together, che intende raccogliere in tutta Europa proposte per l’implementazione di iniziative volte a promuovere la salute e il benessere della società facendo leva sull’energia che scaturisce dal legame tra essere umano e animale da compagnia. Purina, in collaborazione con Ashoka, mette a disposizione 100.000 Franchi Svizzeri alle iniziative che rafforzano questa reciproca energia positiva.”