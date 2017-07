Purina: un esempio di email marketing di successo

Agli Echo Awards Italia 2017 il brand del pet ha vinto un premio speciale grazie al progetto Passione a 360° sviluppato con Contactlab

Vittoria per Purina agli Echo Awards Italia 2017, capitolo del premio istituito da Dma (Direct Marketing Association), che ha ottenuto il Premio Speciale Email Marketing grazie alla case history Passione a 360°. Il customer engagement di Purina. Il progetto è stato realizzato per la divisione petcare di Nestlè da Contaclab.

Il progetto. Allo scopo di promuovere i prodotti e fidelizzare i consumatori Purina ha basato le sue campagne sulla segmentazione avanzata diversificata in base al comportamento del target (sino a 11 segmenti) e sull’automazione degli invii. L’esecuzione delle campagne è avvenuta in particolare attraverso Contactsend, il modulo di invio multicanale della nuova piattaforma Engagement Marketing, che abilita il brand ad ingaggiare una relazione duratura e di valore con i suoi utenti grazie a meccanismi di marketing automation, behavioural segmentation e di comunicazione personalizzata one to one.

I risultati. Oltre ad un database estremamente pulito (> del 98% è il tasso di consegna delle email nelle inbox dei consumatori) e attivo (70% di consumatori attivi), l’open rate medio di alcune campagne è stato particolarmente elevato, ad esempio ha raggiunto il 78% nelle campagne Pro Plan, mentre nelle campagne di rewarding Purina ha ottenuto il 56% medio di click Tor, ossia il numero di utenti che hanno cliccato in seguito all’apertura della mail.