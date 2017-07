Raggiunta alleanza strategica fra Cibus e Macfrut

Siglato un accordo su visite di operatori professionali e incoming di buyer esteri per le due fiere che si terranno nel maggio 2018

Alleanza strategica tra Cibus e Macfrut nel 2018. Nell’anno del Cibo Italiano, proclamato dal Governo in giugno, le due fiere alimentari si impegnano a fare sistema. Macfrut (Rimini dal 9 all’11 maggio 2018) e Cibus (Parma dal 7 al 10 maggio 2018) hanno siglato un accordo per favorire le visite congiunte degli operatori e l’incoming di buyer esteri alle due manifestazioni. I due appuntamenti hanno in comune una vocazione per l’innovazione di prodotto e per l’internazionalizzazione. Prodotti a base vegetale ed ortofrutta, prodotti di quarta gamma evoluti in ricettazione e contenuti, nuove soluzioni di consumo, prodotti ad elevato contenuto di servizio e orientamento health-conscious sono settori di interesse complementare, così come comuni sono diversi mercati di riferimento: oltre l’Europa, il Medio Oriente, la Russia, l’Asia, la Corea del sud. L’accordo tra Fiere di Parma, Federalimentare, Cesena Fiera (organizzatrice di Macfrut) e Italian Exhibition Group (la società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza) prevede una serie una serie di facilitazioni per gli operatori che vorranno visitare entrambe le manifestazioni nelle giornate concomitanti. Si tratta di bus navette, treni e condizioni di acquisto del biglietto d’ingresso. Inoltre è stato delineato un programma di incoming che, con la collaborazione di ICE-Agenzia, porterà centinaia di buyer esteri a Cibus e a Macfrut. Oltre all’ospitalità i buyer esteri avranno percorsi dedicati nelle due fiere, visite aziendali, market check nei punti di vendita della grande distribuzione ed altro.