Milano e Roma le piazze più attraenti

Non è una novità, ormai: Roma e Milano si confermano "capita mundi" in materia di scambi immobiliari. Nel mercato romano l’attività è migliorata con investiti nella prima metà del 2017 pari a 1 miliardo di euro, il 30% in più rispetto al 2016.

Milano sfiora i 2 miliardi di euro (per la precisione 1,8 miliardi di euro), +25% nel confronto con lo stesso periodo (1° semestre) 2016: il 48% riguarda uffici.

Milano e Roma si confermano le piazze più attraenti per gli investitori, rappresentando il 50% sul totale degli investimenti del primo semestre di quest’anno.

"Il volume di investimenti nella prima parte del 2017 ha confermato quanto visto a fine 2016 -commenta Alessandro Mazzanti, Ceo di Cbre Italia- e cioè un forte interesse per l’Italia, ancora relativamente competitiva rispetto ad altri mercati, sia da parte del capitale straniero, che rappresenta l’80% del totale degli investimenti, sia da parte degli investitori domestici, anch’essi aumentati in questo semestre. Il mercato degli NPLs (Non performing loans, i crediti deteriorati, ndr) è definitivamente decollato, aprendosi a un numero crescente di investitori e innescando quindi anche meccanismi di aumento dei prezzi. Inoltre, settori storicamente di nicchia stanno guadagnando quote di mercato. Si intensifica l’interesse nel comparto alberghiero grazie alla possibilità di conversione di asset immobiliari e a nuovi format. Anche il settore della logistica registra un incremento a tripla cifra, semestre su semestre, con previsioni di ulteriore rafforzamento nei prossimi mesi".