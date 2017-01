Pubblicato l’invito a presentare proposte per la promozione cofinanziata dei prodotti agroalimentari UE. A fine mese la spiegazione di come partecipare

Il 12 gennaio la Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale ha pubblicato l’invito a presentare le proposte per il co-finanziamento delle azioni di informazione e promozione sul mercato interno e sui paesi terzi a favore dei prodotti agroalimentari UE sulla base del Regolamento Ue 1144/2014. Le proposte devono essere caricate sull’apposito portale entro e non oltre il 20 aprile 2017 ore 17.00.

L’iscrizione all’Info Day va inviata entro il 22 gennaio 2017 e sarà possibile seguire i lavori in streaming via web

Il budget disponibile per il co-finanziamento dei programmi (compreso tra il 70% e l’85%) è pari a 128,5 milioni di euro, di cui 85,5 milioni per i programmi semplici e 43 milioni per quelli multipli. Le rispettive tematiche ammissibili sono elencate anche nel Work Programme 2017.

Per facilitare il compito di tutti i soggetti potenzialmente interessati, si svolgerà una giornata informativa a Bruxelles il 31 Gennaio 2017 con l'obiettivo di illustrare le condizioni delle call, offrire una guida alla preparazione delle proposte progettuali e presentare alcuni esempi di campagne di successo. Sarà organizzata anche una sessione di networking, al fine di facilitare la preparazione di proposte multinazionali.

La giornata informativa è aperta a tutti gli attori coinvolti nella preparazione dei programmi promozionali: i potenziali richiedenti, le autorità nazionali e i potenziali organismi esecutori.