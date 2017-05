Renzo Sartori, neopresidente di Number1 e vicepresidente di Assologistica

Renzo Sartori, già consigliere delegato di Number1 Logistics Group, è stato nominato presidente della azienda parmense leader italiana nella logistica integrata per i beni di largo consumo, e nuovo vice presidente di Assologistica, realtà associativa delle imprese di logistica, dei magazzini generali e frigoriferi, dei terminalisti portuali, interportuali ed aeroportuali.

"Sono grato di questa nomina poiché mi permette di ricoprire un ruolo di grande responsabilità in una azienda divenuta leader nel settore della logistica integrata, in un mercato che presenta sfide sempre più competitive - commenta Sartori. Il mio incarico di presidente è in assoluta continuità con il grande lavoro fatto dal CdA in questi anni per condurre Number1 nella direzione già intrapresa, volendo rispondere alle domande di un mercato sempre più preparato ed esigente in particolare attraverso attraverso la ricerca e l’innovazione»

L’elezione alla presidenza coincide, inoltre, con l’anniversario dei vent’anni di Number1 Logistics Group. "Sicuramente – commenta Sartori – Number1 in vent’anni ha raggiunto la ‘maturità’; ha saputo compiere un percorso che ha portato quest’azienda a diventare leader di settore e a coprire, da sola, oltre il quindici per cento del mercato nazionale del Food&Grocery. Credo che oggi Number1 sia adeguatamente strutturata e abbia al suo interno persone giovani e grandi competenze che unite alla capacità organizzativa le permetteranno di proseguire in questa direzione di crescita e innovazione."

Parallelamente, con la nuova nomina a vice presidente di Assologistica, pur mantenendo la delega in materia di rapporti con le Università e con i Centri di Ricerca per Assologistica, Sartori ottiene la procura per la logistica alimentare, rafforzando così il suo legame con l’Associazione a conferma della reciproca stima.

"Assologistica è una realtà associativa che comprende al suo interno tutti gli attori di questo settore fondamentale ed in continua evoluzione per l’economia – ha commentato il neo vice presidente Sartori. La volontà di rappresentare al suo interno tutte le componenti del processo logistico necessita un’assologisitica vitale con approcci diversi per adeguarsi a tutte le fasi di questa crescita, così come a tutti gli operatori del settore logistico è richiesta la capacità di cogliere le nuove istanze che vengono presentate dalla clientela e di assecondarne gli sviluppi per saper dare risposte adeguate e al passo con i tempi. In questo momento storico si parla di logistica strategica avanzata – prosegue Sartori – vale a dire cogliere due fondamentali elementi strategici: versatilità e innovazione. Una logistica sempre più calibrata sulle nuove istanze da parte delle imprese, degli operatori e dei clienti, e innovazione che deve essere per tutti gli operatori la nuova frontiera.”

Nato a Treviso e laureato a Padova in ingegneria, Sartori ha maturato le sue competenze nella logistica attraverso incarichi manageriali anche nel settore pubblico e diverse start-up. Come presidente dell’Ente Autonomo Magazzini Generali di Padova, nei primi anni del 2000, ha seguito personalmente la creazione del meta distretto della logistica della Regione Veneto. Nel 2009 fonda con Gianpaolo Calanchi il Consorzio Sincro creando un nuovo modello di servizi per la logistica; nel 2010 dall’aggregazione del Consorzio con altre Società del settore logistico nasce il Gruppo Fisi - di cui oggi è presidente e socio - un progetto imprenditoriale avviato con l'obiettivo di creare un operatore logistico d'avanguardia specializzato nel Largo Consumo. Nel 2012 Il gruppo FISI acquisisce Number1 Logistics Group di cui è Consigliere Delegato e nuovo Presidente. Grazie all’esperienza maturata nel settore entra nel gruppo di lavoro dell’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano, dedicato alla ricerca e all’innovazione del mercato italiano dell’outsourcing logistico analizzando nuovi ambiti di attività, l’andamento dei principali player e le soluzioni della tecnologia d’avanguardia nel settore. Attualmente è anche stato nominato Vice Presidente di Assologistica oltre ad essere membro del direttivo nazionale di Anita.