Lidl e Unieuro sono presenti nell'intreccio narrativo del film Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi, mentre Media World ha attuato un progetto di collaborazione con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Da Lidl a Unieuro, passando per Media World. La tendenza dei retailer (ma anche quella dei brand) è di diventare sempre più intrattenitori, creatori o co-creatori di contenuti, oltre che meri comunicatori promozionali.

Partiamo da Lidl. Dopo un progetto televisivo articolato come La Ricetta Perfetta, la catena abbraccia la narrazione cinematografica entrando nel nuovo film di Fausto Brizzi, intitolato Poveri ma ricchi, nelle sale dal 15 dicembre.

Non si tratta di un semplice product placement, ma di un inserimento che aggancia la trama, dato che una delle protagoniste della storia è dipendente dell’insegna. Le corsie del supermercato compaiono in misura rilevante insieme ai prodotti a marchio, agganciando il positivo immaginario dell’intrattenimento e della commedia.

La partnership attivata da Lidl con Wildside e Warner Bros. Entertainment Italia guarda a una nuova comunicazione capace di dialogare con un target sempre più ampio e trasversale. Per un discount che in termini di identity si sta costantemente affrancando dagli stilemi del discount, del resto, la scelta del film pare azzeccata e in linea con il messaggio che si punta a veicolare.

Basti pensare al titolo, Poveri ma ricchi, che rappresenta un’utenza in cerca di convenienza e ugualmente sensibile a valori qualitativi e umani/emozionali.

Il progetto è stato realizzato con il supporto dell'agenzia di entertainment marketing and communication Qmi/Stardust, che si è occupata nell'inserimento del film anche di Quattro Ruote, giocando sulla passione del protagonista per le belle auto, così come di Unieuro. La catena della gds ha a sua volta messo a disposizione come set un punto di vendita a Roma, che è diventato così parte integrante dello storytelling cinematografico.

Da ultimo, non per rilevanza, l'operazione pensata da Qmi per Media World, che ha collaborato con i comici Aldo, Giovanni e Giacomo. Dal 26 novembre sono infatti on line tre clip web in cui il trio interpreta il leitmotiv della campagna che per un anno ha accompagnato i clienti della catena di elettronica: “Solo da Media World hai sempre 25 anni, toccare per credere!”. I tre video sono caratterizzati dalla comicità surreale che il pubblico ritroverà in “Fuga da Reuma Park”. Il film, prodotto da Agidi Due e distribuito da Medusa Film, è infatti ambientato alla Vigilia del Natale non sul pianeta Terra al giorno d'oggi, ma sul quello Aldo Giovanni e Giacomo tra 30 anni, dove tutto può accadere. Un'iniziativa associata a una campagna promozionale con il film.