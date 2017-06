Rewarding e fidelizzazione via Mobile: cosa succede nella gdo?

La tecnica del rewarding (premiare chi entra in un punto di vendita) impatta sui consumatori come rivela un’indagine su 5.000 utenti da parte di CheckBonus

CheckBonus è un’applicazione mobile che stimola lo store traffic attraverso tecniche di micro marketing che premiano i consumatori che entrano in negozio. Non si tratta solo di una delle nuove esperienze di marketing rese possibili dal mobile e dall’app economy, ma di una risposta alla necessità di brand e insegne di costruire una relazione di valore con il consumatore. Questo perché, come tutti gli esperti di marketing affermano da tempo, il consumatore non rinuncia a vivere una customer journey che fa del rapporto con la marca un elemento importante. La trasformazione digitale sta facendo convergere molti degli strumenti usuali quali i coupon, in elementi di relazione che hanno nello smartphone il centro di smistamento.

Un’indagine del 2016 di RetailMeNot aveva evidenziato che su 10.800 intervistati, ben il 42,8% utilizzava un'app per smartphone per cercare coupon. La stessa pratica è cresciuta in modo esponenziale nel 2017 anche grazie alle novità portate da Amazon, Walmart, Groupon ed eBay. Nel mentre di un processo evolutivo che non conosce sosta, diventa particolarmente interessante valutare quanto le tecniche a disposizione si dimostrino efficaci. Una recente analisi di CheckBonus ha esaminato il rewarding, un modalità attraverso la quale i consumatori accumulano punti per accedere alle gift card.

I dati raccolti provengono dall’esperienza sul campo nell’utilizzo dell’App di CheckBonus e sono stati prodotti da una ricerca condotta attraverso un questionario somministrato a 5.000 utenti dell’App, in relazione alle insegne della gdo italiana principali quali Carrefour, Coop, Esselunga, Il Gigante, Iper, Penny market, e altre. Ecco i risultati.

Il 70% degli intervistati si dichiara disponibile a visitare più spesso un supermercato (non frequentato abitualmente) se fosse possibile raccogliere punti; il 90% afferma che si recherebbe più spesso nel proprio store se ci fosse la possibilità di essere premiati con la piattaforma di rewarding. Tra questi, il 60% degli utenti si dimostra disponibile ad allontanarsi da casa pur di conseguire maggiore convenienza nella spesa.