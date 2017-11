Rio Mare rinnova l’impegno per la pesca sostenibile

In occasione della Giornata mondiale della Pesca celebrata il 21 novembre, Rio Mare, leader in Italia e in Europa nel mercato delle conserve ittiche, ribadisce il proprio impegno a sostegno della sostenibilità della pesca.

Un esempio concreto di questo impegno è la partnership internazionale siglata quest’anno con WWF, che coinvolge tutti i brand di Bolton Alimentari (Rio Mare, Palmera, Saupiquet) e la totalità dei suoi approvvigionamenti. La partnership si sviluppa in diversi paesi europei con l’obiettivo di ottenere il 100% di pesca sostenibile entro il 2024. Questo ambizioso obiettivo sarà raggiunto attraverso l’approvvigionamento del 100% del tonno dell’azienda proveniente da aree di pesca certificate MSC o da progetti di miglioramento della pesca (FIP – Fishery Improvement Projects), finalizzati all’ottenimento della certificazione MSC. Un impegno analogo è stato assunto dall’azienda anche per le altre specie ittiche utilizzate per i propri prodotti, ovvero salmone, sgombro e sardine, e si è posta inoltre l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la tracciabilità per i consumatori e rafforzare gli standard sociali e lavorativi lungo tutta la filiera produttiva.

“Siamo orgogliosi di poter ribadire, in occasione di un appuntamento importante come la Giornata mondiale della Pesca, il nostro contributo per un tema fondamentale quale è quello della sostenibilità della pesca – ha dichiarato Luciano Pirovano, Corporate Social Responsibility and International marketing director di Bolton Alimentari e presidente del Consiglio di Amministrazione della International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). Da anni infatti ci impegniamo concretamente per rendere la pesca realmente sostenibile poiché, oltre ad essere per noi un valore che ci guida nelle nostre attività, riteniamo che in qualità di leader di mercato sia nostra responsabilità guidare il settore verso nuovi standard di sostenibilità e sensibilizzare i consumatori sull’importanza di acquistare prodotti provenienti da pesca sostenibile”.

Rio Mare ha raggiunto un ulteriore e fondamentale traguardo nel suo percorso verso la pesca sostenibile attraverso il lancio, per la prima volta in Italia, della prima referenza di tonno Rio Mare certificata Marine Stewardship Council (MSC), la più autorevole certificazione di pesca sostenibile, nata proprio per affrontare il tema della sostenibilità degli approvvigionamenti e per garantirli anche per il futuro. In particolare, il marchio blu MSC certifica che un prodotto sia stato pescato nel rispetto di tre criteri fondamentali: la pesca deve lasciare in mare abbastanza pesci per far sì che possano riprodursi e l’attività di pesca possa così proseguire nel tempo; la pesca dev’essere effettuata in modo da minimizzare il suo impatto, consentendo a piante e animali sottomarini di prosperare e dev’essere gestita dalle aziende in modo responsabile e nel rispetto delle leggi vigenti.

L’impegno per una pesca responsabile e per la tutela dell’ecosistema marino ha portato Rio Mare ad essere, nel 2009, tra i membri fondatori dell’ISSF (International Seafood Sustainability Foundation), organizzazione globale non-profit che riunisce i più autorevoli scienziati e biologi marini, ONG e il WWF International. Diventata oggi il punto di riferimento mondiale sul tema della sostenibilità della pesca del tonno, l’ISSF lavora per assicurare la sostenibilità degli stock di tonno nel lungo periodo, promuovere la tutela e la salute dell’ecosistema marino e ridurre la pesca accidentale (by-catch), dedicando ogni anno sempre maggiori risorse per la ricerca scientifica.