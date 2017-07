Riso Gallo: il nuovo format creativo arriva in Italia

Riso Gallo fa il suo rientro in comunicazione con una nuova campagna multisoggetto firmata Armando Testa. Dopo il lancio in Francia, il marchio porta il nuovo format creativo sul web e in tv anche in Italia, presentandosi con veste rinnovata.

Sono sei gli spot diversi dedicati ai relativi prodotti della linea Riso Gallo. Al centro dell'advertising l'usuale gallo-testimonial, che con tone of voice dinamico riveste man mano i panni di un capostazione, di un cinese, di uno sportivo, di un rubacuori e di altri soggetti, prima di riacquistare ogni volta le sue sembianze originali e presentare i “Chicchiricchi”.

Per l’agenzia Armando Testa hanno lavorato alla campagna, sotto la direzione creativa esecutiva di Michele Mariani, il direttore creativo e art Andrea Lantelme, il vice direttore creativo e copy Federico Bonenti e il copy Daniele Bona. La produzione è di Little Bull, la regia e l’animazione sono di Franco Tassi, la voce del Gallo è di Paolo De Santis.