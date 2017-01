Roma, Metro C, è online il nuovo sito

Con una struttura rinnovata e una nuova veste grafica, da oggi è online Metrocspa.it, il nuovo sito di Metro C S.C.p.A., la società costituita per la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma, uno dei più importanti progetti infrastrutturali degli ultimi anni in Italia, concepito per collegare il quadrante est con il quadrante nord-ovest della città.

La Linea C, uno dei più importanti progetti infrastrutturali degli ultimi anni in Italia, finalizzato a migliorare la mobilità della Capitale, è stata concepita per collegare il quadrante est con il quadrante nord-ovest della Città. A partire dal capolinea di Pantano, nel Comune di Montecompatri, allo stato attuale la linea si sviluppa per 18 km lungo 21 stazioni, fino alla Stazione Lodi.

Il portale, che presenta, fra l'altro, immagini aggiornate dei cantieri in costruzione e delle opere già ultimate, è stato ideato per informare tutti gli interlocutori sulle caratteristiche dell’opera e sullo stato di avanzamento dei lavori: i visitatori del portale potranno vedere in tempo reale, grazie alle webcam, l’avanzamento dei lavori della stazione Fori Imperiali e del cantiere TBM di Via Sannio. Immagini che presto arriveranno anche dalle telecamere installate nei cantieri della Stazione Amba Aradam/Ipponio e dal cantiere di Piazza Celimontana.

Informazioni anche sul sistema AID

Un’intera sezione del sito web è dedicata ai dati economici dell’opera. Gli utenti possono accedere alle informazioni relative ai costi contenuti nel Quadro Economico, all’entità delle varianti e al valore medio del costo al chilometro della linea.

All’interno di metrocspa.it sono inoltre riportate le principali tecnologie di costruzione della Linea C.

Un’attenzione particolare viene destinata alla descrizione del sistema ad Automazione Integrale Driverless (senza macchinista a bordo) che consente di gestire la linea metropolitana in modo completamente automatico.

Un elenco dei principali scavi e ritrovamenti archeologici è contenuto nella sezione del sito “Archeologia e monumenti”, in coerenza con i lavori di salvaguardia e valorizzazione di alcune meraviglie del sottosuolo romano previste dal progetto, anche attraverso il progetto Stazioni Museo, realizzato di concerto con la Soprintendenza Archeologica di Roma.

Prossima attivazione dei canali social

A completare il sito, una sezione dedicata alla partecipazione dei cittadini interessati allo sviluppo del progetto in cui è possibile inviare segnalazioni e prendere parte alle iniziative che Metro C organizza periodicamente sul territorio.

È prevista l’apertura di alcuni canali social (Twitter e Instagram) di Metro C, con aggiornamenti in tempo reale, news, curiosità sul progetto.