Roncadin si prepara al lancio del proprio brand in GDO

Roncadin, azienda ai vertici del mercato delle pizze surgelate di alta qualità, lancerà nei prossimi mesi il proprio brand Roncadin e le sue nuove linee di prodotti in GDO. La presentazione ufficiale avverrà ai primi di maggio durante la fiera internazionale del food&beverage Tuttofood. La strategia di comunicazione si concentrerà in particolare sulle attività di advertising, rivolte sia al mercato consumer sia al trade, e sulla pianificazione media.

“Il lancio e l’affermazione della nuova gamma a marchio Roncadin è per la nostra azienda un passaggio strategico, importante e fondamentale – dichiara l’amministratore delegato Dario Roncadin – in vista di un potenziamento del business non solo nel canale della Grande Distribuzione, ma anche in chiave di conquista e fidelizzazione del consumatore finale”

L'azienda, che ha sede a Meduno (Pordenone), nasce nel 1992 per la produzione di pizza italiana di qualità per la grande distribuzione nazionale ed internazionale. Oggi in azienda lavorano oltre 500 persone, il fatturato 2016 è stato di 97 milioni di euro con una produzione a quota 82 milioni di pezzi fra pizze e snack, realizzate con un esclusivo metodo brevettato di pressatura a caldo e con l'impiego del 100% di energia sostenibile. Per il 2020 l’azienda ha come obiettivo il raggiungimento delle 500 mila pizze prodotte al giorno.