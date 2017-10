MBE Point è uno spazio da 10 a 20 mq all’interno di un negozio con offerta di servizi compatibili con quelli MBE e che si trovi in piccoli comuni, in centri commerciali o in zone ad alto traffico pedonale di città medie e grandi, purché ancora prive di Centri Mail Boxes Etc

Il mercato del franchising cresce, e lo confermerebbero anche recenti indagini di mercato come quella annunciata dall’Osservatorio di Confimprese e di imminente presentazione al Salone del Franchising. Nel primo semestre 2017 sono stati registrati 51.000 franchisee che, sommati ai 149.000 addetti alle vendite in negozi e centri servizi, hanno incrementato l’occupazione nel settore del 3%.

Al Salone del Franchising di Milano, Mail Boxes Etc. presenta una soluzione imprenditoriale per chi vuole entrare nel settore spedizioni, mantenendo l'attività originaria e/o in corso: MBE Point è uno spazio (corner) all’interno di un negozio con offerta di servizi compatibili con quelli Mail Boxes Etc e che si trovi in piccoli comuni, in centri commerciali o in zone ad alto traffico pedonale di città medie e grandi, purché ancora prive di Centri Mail Boxes Etc.

Gli MBE Point sono spazi da 10 a 20 mq, allestiti con il tipico layout MBE, che non richiedono opere murarie grazie all’utilizzo di arredi modulari.

L’investimento permette all’imprenditore di ampliare la gamma dei servizi, a partire dagli ambiti dell'imballaggio e della spedizione, ed entrare in una rete consolidata e conosciuta in tutto il mondo. L'affiliato può realizzare il progetto autonomamente oppure con supporto e partecipazione di chi è già un partner Mbe.

Il progetto Mail Boxes Etc. prevede anche la formula MBE Partner Shop, negozio non appartenente alla rete franchising Mbe, ma che, grazie a un accordo commerciale con un affiliato, arricchisce la propria offerta con servizi di spedizione Mail Boxes Etc.

Per i Centri già affiliati Mbe, la formula Partner shop è un’opportunità per erogare servizi in zone non presidiate e difficilmente raggiungibili.